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Hakkari'de Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünleri toplayarak imha etti. Pastane imalathanelerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Hakkari\'de Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi
27.12.2023 - 09:31,
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Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünler toplatılarak imha edildi.

Zabıta ekipleri tarafından kentin birçok noktasında bulunan pastane imalathanelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bazı imalathanelerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünler toplatılarak kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan şehir çöplüğü mevkiinde imha edildi.

Zabıta ekiplerinin pastane imalathanelerine yönelik genel temizlik ve hijyen denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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