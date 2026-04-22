Hakkari'de Taşkın, Yol Kapandı - Son Dakika
Hakkari'de Taşkın, Yol Kapandı

22.04.2026 09:57
Hakkari'deki yağışlar nedeniyle Şemdinli-Derecik yolu ulaşıma kapatıldı; bir cenaze kepçeyle taşındı.

(HAKKARİ) - Hakkari'de iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkınlar, Şemdinli– Derecik karayolu'nu ulaşıma kapattı. Vatandaşlar yolun karşı tarafına iş makineleriyle geçirildi. Hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi kepçeyle taşınarak köyünde toprağa verildi.

Hakkari'de son iki gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından Şemdinli–Derecik karayolu taşkın nedeniyle ulaşıma tamamen kapandı. İki gün boyunca kapalı kalan yolda vatandaşlar iş makineleriyle taşındı.

Taşkının etkili olduğu bölgede en dikkat çeken olaylardan biri cenaze nakli sırasında yaşandı. Derecik ilçesine bağlı Ortaklar Köyü Örencik mezrasında yaşayan 18 yaşındaki Musa Dayan, yaklaşık 3 ay önce yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Dayan'ın cenazesinin köyüne götürülmesi, yolun kapalı olması nedeniyle mümkün olmadı. Bunun üzerine yetkililerden yardım istendi ve bölgeye iş makinesi sevk edildi. Gönderilen kepçeye yerleştirilen cenaze, yakınlarıyla birlikte taşkın bölgesinden kontrollü şekilde karşıya geçirildi. Zorlu geçişin ardından Musa Dayan'ın cenazesi Örencik mezrasında toprağa verildi.

Öte yandan, bölgede etkisini sürdüren yağışların dün akşam saatlerinde azalmasıyla birlikte Şemdinli–Derecik karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Yolun, taşkın nedeniyle yaklaşık iki gün kapalı kaldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Hakkari'de Taşkın, Yol Kapandı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’dan Bankasürans Zirvesi’nde önemli mesaj Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan Bankasürans Zirvesi'nde önemli mesaj
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü

Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye itiraz var
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye itiraz var
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
SON DAKİKA: Hakkari'de Taşkın, Yol Kapandı - Son Dakika
