Hakkari'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Hakkari Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından nefes kesen yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hakkari Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, tatbikatta yangınlara nasıl müdahale edeceklerini ve yangın anında yapmaları gerekenleri itfaiye ekiplerinden öğrendi. Siren sesleri eşliğinde okula gelen itfaiye ekibi, öğrencileri heyecanlandırdı. Tatbikat sırasında, itfaiye ekipleri ilk olarak öğrencileri okuldan tahliye etti. Daha sonra da sınıfta kalan bir öğrenci, itfaiye merdiveniyle güvenli bir şekilde kurtarıldı. Daha sonra itfaiyeciler, okulun önüne çıkarılan öğrencilere yangın anında nasıl davranmaları gerektiğini anlattı. İtfaiyeciler, yangın söndürmede kullandıkları çeşitli hortum başlıkları ile su sıkarak kısa bir gösteri düzenledi.

Okul Müdiresi Hülya Korkmaz, yangın tatbikatının amacını ulaştığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - HAKKARİ