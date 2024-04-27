Hakkari\'de Yaralı Halde Bulunan Yabani Teke Tedavi Altına Alındı

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Hakkari'de yaralı halde bulunan yabani teke, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde yaralı halde bulunun yabani teke, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine getirilen tekenin yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda ayağında kırık olduğu tespit edildi. Yaralı tekenin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - HAKKARİ