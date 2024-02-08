Hakkari'de Yaşlı Destek Birimi, Zeynep Kurt'a doğum günü sürprizi yaptı - Son Dakika
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Hakkari'de Yaşlı Destek Birimi, Zeynep Kurt'a doğum günü sürprizi yaptı

Hakkari\'de Yaşlı Destek Birimi, Zeynep Kurt\'a doğum günü sürprizi yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları ile çınarların taleplerini yerine getiren Yaşlı Destek Birimi (YADES) ekibi, Zeynep Kurt isimli vatandaşa doğum günü sürprizi yaptı.

08.02.2024 09:26  Güncelleme: 09:30
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları ile çınarların taleplerini yerine getiren Yaşlı Destek Birimi (YADES) ekibi, Zeynep Kurt isimli vatandaşa doğum günü sürprizi yaptı.

YADES ekibi, merkez mahallelerde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlara psikososyal destek, sosyokültürel etkinlikler, evde sağlık ile ihtiyaca yönelik hizmetler vermeye devam ediyor. Düzenli olarak yaşlı ziyaretleri gerçekleştiren YADES ekibi, Zeynep Kurt'a da doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü sürprizi karşısında şaşıran Zeynep Teyze'nin yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı. Zeynep Teyze'nin eşi, YADES ekibine teşekkür ederek, "Bizi hatırlamanız bizi mutlu etti" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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