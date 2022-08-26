Hakkari'de yaz Kur'an kursu sona erdi - Son Dakika
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Hakkari'de yaz Kur'an kursu sona erdi

26.08.2022 10:03

Hakkari'de yaz Kur'an kursu sona erdiHAKKARİ Hakkari'de yaz ayı boyunca tüm camilerde başlatılan yaz Kur'an kursları düzenlenen programla sona erdi.

Hakkari'de yaz Kur'an kursu sona erdi

HAKKARİ Hakkari'de yaz ayı boyunca tüm camilerde başlatılan yaz Kur'an kursları düzenlenen programla sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca çocukların ruh dünyasına dokunmak, manevi gelişimlerine ve ahlaki eğitimlerine katkı sunmak amacıyla tüm yurtta olduğu gibi Hakkari'de de başlatılan 6 haftalık yaz Kur'an kursları sona erdi. Yaz boyunca Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için Hakkari İl Müftülüğü tarafından coşkulu bir program düzenledi. Kent Parkta organize edilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlahiler ve çeşitli etkinliklerinin ardından konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, kursa gelen çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'in yanında dini bilgileri, Siyer-i Nebiyi, İslam'ın güzel ahlakını da öğrendiler. Bu anlamda yaz tatilinde çocuklarını camilere gönderen anne ve babalara, onları en güzel şekilde eğitmek için tatillerini ve izinlerini feda eden din gönüllüleri ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kentin değişik camilerinde eğitim gören yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı program, çizgi film gösterimi ve ikramlarla sona erdi.

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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de yaz Kur'an kursu sona erdi - Son Dakika

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