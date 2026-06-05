Hakkari'de Zemin Kayması: 3 Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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Hakkari'de Zemin Kayması: 3 Bina Tahliye Edildi

Hakkari\'de Zemin Kayması: 3 Bina Tahliye Edildi
05.06.2026 23:30
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Hakkari'de toplum sağlığı merkezi kazısı sonrası zemin kayması, üç binanın tahliyesine yol açtı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yapımı süren toplum sağlığı merkezinin temel kazısı sonrası meydana gelen zemin kayması nedeniyle ağır hasarlı olduğu belirlenen üç bina için tahliye süreci başlatılırken, iş yerlerini boşaltmak zorunda kalan esnaf ise milyonlarca liralık zarar riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Hakkari'de Çevre Yolu üzerinde yapılması planlanan toplum sağlığı merkezinin temel kazısı sırasında meydana gelen zemin kaymasının ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen üç bina için alınan tahliye kararı uygulanmaya başlandı. Binalarda bulunan iş yerleri ve evler boşaltılırken, yıllardır bölgede faaliyet gösteren esnaf duruma tepki gösterdi.

Tahliye edilen binalardan birinde bulunan kırtasiyenin sahibi Veysel Erik, 17 yıldır aynı noktada hizmet verdiğini belirterek yaşanan sürecin kendilerini büyük bir çıkmaza sürüklediğini söyledi. Temel kazısı sonrasında yaklaşık 6 ila 7 binanın zarar gördüğünü ifade eden Erik, ağır hasarlı üç binadan birinin kendi iş yerlerinin bulunduğu bina olduğunu belirtti. Tahliye kararı sonrası milyonlarca liralık malzemeyi kısa sürede taşımak zorunda kaldıklarını dile getiren Erik, Hakkari'de uygun iş yeri ve depo bulmakta büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Zemin Kayması: 3 Bina Tahliye Edildi - Son Dakika

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