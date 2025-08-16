Hakkari Hastanesinden Sedye Yanıtı - Son Dakika
Hakkari Hastanesinden Sedye Yanıtı

16.08.2025 09:46
DEM Parti milletvekili Düşenmez'in sedye paylaşımına hastane yönetimi görüntülü yanıt verdi.

DEM Parti Hakkari milletvekilinin gündeme getirdiği yıpranmış sedye paylaşımına hastane yönetiminden görüntülü yanıt geldi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşenmez'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu soru önergesi ve sosyal medya açıklamalarıyla, Derecik Devlet Hastanesi'ndeki yıpranmış bir sedyeyi gündeme taşımıştı. Düşenmez, sosyal medya hesabında ve TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, Derecik Devlet Hastanesi'ndeki yırtık bir hasta sedyesini paylaşarak hastanenin hizmet kalitesini eleştirdi. Paylaşılan görseldeki sedyenin aktif olarak kullanılmadığı ortaya çıktı. Hastane yönetimi ise gündeme getirilen yıpranmış sedye paylaşımına hastane yönetiminden görüntülü yanıt geldi.

Yönetim tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Görsellerde yer alan hasta sedyesi, hastanemizde kullanılmayan ve aktif hastanın bulunmadığı diyaliz ünitesine uzun süre önce kaldırılmıştır. Acil serviste bir hastamıza müdahale edilmesi sonrasında kirlenen bir sedye; acil serviste yoğunluk nedeniyle başka alana temizlenmek için alınmıştır. Aynı yoğunluk sırasında hizmetin aksamaması için yerine normalde kullanmadığımız görüntülerdeki mevcut sedye sadece temizlik süresince kullanılmıştır. Hastanemizde, hasta ve çalışan sağlığı en öncelikli konumuzdur. Temizlik ve hijyen standartları titizlikle uygulanmakta, düzenli aralıklarla hijyen denetimleri yapılmakta ve gerekli temizlik malzemeleri eksiksiz olarak temin edilmektedir. Bahsi geçen görüntülerin ve iddiaların, kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıdığı ve art niyetli şekilde hazırlandığı açıkça görülmektedir" denildi. - HAKKARİ

