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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı - Son Dakika
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Sermaye Piyasası Kurulu İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 50 öğrenciye polislik mesleğini tanıttı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 'Trafik Dedektifleri' eğitimi verildi ve öğrencilere animasyon filmi izletilerek ikramlar yapıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı
05.01.2024 - 08:33,
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Sermaye Piyasası Kurulu İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 50 öğrenciye, okulun konferans salonunda polislik mesleği tanıtıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 'Trafik Dedektifleri' eğitimi verilip, devamında animasyon filmi izletilerek öğrencilere ikramlar yapıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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