Hakkari İl Müftülüğüne atanan Hüseyin Okuş göreve başladı

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HAKKARİ (İHA) – Ordu'nun Ünye İlçe Müftüsü iken son yayımlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" ile Hakkari Müftülüğüne atanan Hüseyin Okuş göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" kapsamında Hakkari İl Müftülüğü görevine getirilen Okuş, görevi İl Müftü Vekili Bilal Beyter'den devraldı. Bugüne kadar yapılan dini ve hayrı hizmetler nedeniyle İl Müftü Vekili Bilal Beyter'e teşekkür eden İl Müftüsü Okuş, "Bütün personellerimizle beraber halkımıza layık hizmet sunma gayret ve çabası içerisinde olacağız. İlimizin dini ve ahlaki yönden gelişimi ile çocuk ve gençlerimizin istikbali için hiçbir mazerete sığınmadan var gücümüzle çalışacağız. Önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de istişareyi ön planda tutarak hizmetlerimizi yürüteceğiz. Bu konuda sizlerden her türlü desteği alacağımdan hiçbir şüphem yoktur" dedi.

İl Müftü Vekili Bilal Beyter de, Müftü Okuş'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. - HAKKARİ