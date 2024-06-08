Hakkari'li Öğrenci Aram Kaynak, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni Gezdi

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Hakkari'nin Yeşilova köyünden mekatronik mühendisi olma yolundaki hayaline bir adım daha yaklaşan öğrenci Aram Kaynak, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni gezdi.

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, hayallerindeki mekatronik mühendisliği eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) İngilizce olarak almak istediğini birkaç hafta önce çıktığı haberde ifade etti. Aram'ın bu isteğine sessiz kalmayan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Aram'ı davet etti. Davet YTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilirken, YTÜ'yü ziyaret eden Aram, hayalindeki bölümü, araştırma merkezlerini, atölyeleri, kulüpleri, Uluslararası İlişkiler Ofisini ve kampüsü yakından görme ve öğrencilerle konuşma fırsatı yakaladı. Aram'a, Anadağ Köyü Yeşilova Mezrası Mehmetçik Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Şenol Koş ve dayısı Mikas Kaynak da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, Aram ve beraberindekiler Rektör ziyareti, Uluslararası İlişkiler Ofisini, YTÜ Teknopark İnovasyon Hub'ı, Doping Hafıza'yı (Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş.), ASİL araştırma merkezini, AESK ve YTU Racing kulübünü, Makine Fakültesi dekanlığı ve Mekatronik Mühendisliği Bölüm laboratuvarlarını gezip deneyimleyerek, uzmanlardan ve akademisyenlerden bilgi aldı.

Ziyaret sonrasında Aram, "Yaşadıklarımın hayallerimin gerçekleşmesine önemli katkı sağladı. Bize gösterilen ilgi ve misafirperverlikten, verilen hediyelerden dolayı çok mutluyum. Lisans ve lisansüstü eğitimimi burada yapmak, ayrıca bu üniversitede bir kulüpte aktif çalışıp hatta bir de atölye kurmak istiyorum" dedi. - İSTANBUL