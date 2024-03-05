Hakkari\'nin Derecik ilçesinde bir kadın muhtarlık adaylığını açıkladı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ilk defa bir kadın, muhtarlık adaylığını açıklamasıyla sosyal medya başta olmak üzere ilçe halkından da olumlu tepkiler aldı.
Hakkari'nin Derecik ilçesi Umurlu köyüne bağlı Akdemir mezrasında ikamet eden Şehla Kaya, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şehla Kaya, muhtarlık adaylığını açıkladıktan sonra ilk önce ilçede, daha sonra sosyal medyada adını duyurdu. Muhtarlık adaylığına nasıl karar verdiğini anlatan Kaya, "Okuldayken telefonum çaldı annem aradı. Bir anda kızım muhtarlık için neden adaylığını koymuyorsun deyince çok şaşırdım. Nereden çıktı dedim. Çok ciddiyim aday olmanı istiyorum ve ailen olarak sonuna kadar destekçin olacağız dedi. Sen hemen muhtarlık adayını açıkla. Akşam ailecek konuşuruz babanı da ikna ederiz dedi. Önce düşündüm genelde ben bir kararla aileme giderim. Destek olmalarını isterim ikna ederim. İlk defa ailem benden bir şey istedi. Bu Derecik için bir ilk olacaktı. Biraz tedirgin de oldum. İnsanlar ne der, nasıl tepki verirler diye bayağı düşündüm" dedi.
"Ailen arkandaysa çekineceğin hiçbir şey yok"
"Ailen arkandaysa çekineceğin hiçbir durum yok" diyen Kaya, "Kendi kendime yapabilirsin, başarabilirsin, gelecek olan kötü yorumların önemi yok. Sen birçok ön yargıyı yıkacaksın. Kadınlarımızın kızlarımızın sesi olacaksın dedim. İlk başta babam yanaşmadı çevre ne der düşüncesiyle. Ben bu haberi duyurduktan sonra bir video da çektim biraz da olsa kendimi amacımı ifade etmeye çalıştım" diye konuştu.
Hiç beklemediği kadar çok ilgi gördüğünü ifade eden Kaya, "Yüz binlerce izlenme, binlerce yorum mesaj geldi. Çok fazla destek oldular. Anne babamın dışında başka anne babaların da gururu olmak nasıl bir duygu, tarif edilemez. İlden de arayan çok oldu, tanımadığım insanlar destek çıktı. Coğrafyamda kadınların da sesi çıkacak artık. Ne kadar güçlü olduklarını, isteseler her şeyi başarabileceklerini göreceler. İki köyün seçmeni belirleyecek. Ben onlar için memleketim için kadınlarımız için ister. Bu yolla ister farklı yolla hizmet etmekten vazgeçmeyeceğim. Ben şu anda çok şey başardığımı düşünüyorum. İlçemin ismini duyurdum, varlığımızdan haberi olmayan yüz binlerce insana. Köyümüzün ilk üniversite okuyan kızıydım. Başlarda çok sıkıntı çektim. Yine ailemin desteğiyle bu ön yargıyı da yıktım. Şu an köyümüzde birçok üniversitede kız öğrencilerimiz var. Kadınlarımız için böyle öncülük etmek mükemmel bir duygu" şeklinde konuştu. - HAKKARİ
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