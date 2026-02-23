Bakan Yardımcısı Çelik Hakkari'den ayrıldı - Son Dakika
Bakan Yardımcısı Çelik Hakkari'den ayrıldı

23.02.2026 14:52  Güncelleme: 14:53
Hakkari Valisi Ali Çelik, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından belediye personeliyle veda programı düzenledi. Çelik, görev süresinde belediye personelinin özverili çalışmalara dikkat çekti ve helallik istedi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Ali Çelik'in İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanması üzerine belediye personeliyle veda programı düzenledi.

Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen programda, Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar ve beraberindeki belediye personeli, Çelik ve Ankara'ya tayini çıkan Tayyar Emre Mahmutoğlu'nu kapıda karşıladı. Çelik ve Mahmutoğlu, belediyenin kurum müdürleri ve personeliyle tek tek tokalaşarak vedalaştı. Programda konuşan Çelik, belediye personelinin gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Zor bir coğrafyada çok güzel işler yapıyorsunuz. Eleştiriler olabilir ancak sihirli değnekle bu sorunlar çözülemez. Hakkari hizmetin en iyisine layıktır. Rabbim her türlü kötülükten bu şehri korusun. İyilik isteyen insanlarla beraber olun" dedi.

Konuşmasında helallik isteyen Çelik, "Tek dileğim insanların iyiliğidir. Sert sözlerden dolayı kalbini kırdığım varsa helallik istiyorum. Çünkü insanlar önyargılı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Çelik ve Mahmutoğlu daha sonra valilik önünde kendilerini bekleyen yüzlerce vatandaşla bir araya gelerek kendileri ile vedalaştılar. Çelik daha sonra Hakkari'den ayrıldı. - HAKKARİ

