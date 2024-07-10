Hakkari Valisi Ali Çelik, yıkılan eski belediye binası alanında inceleme yaptı - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, yıkılan eski belediye binası alanında inceleme yaptı

Hakkari Valisi Ali Çelik, yıkılan eski belediye binası alanında inceleme yaptı

Hakkari Valisi Ali Çelik, eski belediye binası alanında yapılacak sosyal alan hakkında incelemelerde bulundu ve ilgili birimlere talimatlar verdi.

10.07.2024 09:15  Güncelleme: 09:16
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Hakkari Valisi Ali Çelik, yıkılan eski belediye binası alanında inceleme yaparak burada sosyal bir alanın yapılacağını söyledi.

Vali Çelik ve beraberindeki heyet Bulvar Caddesi üzerinde bulunan ve depreme dayanıksız olması nedeniyle yıktırılan eski belediye binası alanında incelemelerde bulundu. Vali Çelik, 2 bin metrekarelik alanda bulunan eski belediye binasını inceleyerek, yerine modern kent mobilyaları ile donatılmış çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, bisiklet yolu gibi vatandaşlarımız için sosyal bir alan yapılarak, biran önce hizmete geçirilmesi yönünde ilgili birimlere talimatlarını iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik, yıkılan eski belediye binası alanında inceleme yaptı - Son Dakika

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