Hakkari Valisi Ali Çelik, yıkılan eski belediye binası alanında inceleme yaptı

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Hakkari Valisi Ali Çelik, yıkılan eski belediye binası alanında inceleme yaparak burada sosyal bir alanın yapılacağını söyledi.

Vali Çelik ve beraberindeki heyet Bulvar Caddesi üzerinde bulunan ve depreme dayanıksız olması nedeniyle yıktırılan eski belediye binası alanında incelemelerde bulundu. Vali Çelik, 2 bin metrekarelik alanda bulunan eski belediye binasını inceleyerek, yerine modern kent mobilyaları ile donatılmış çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, bisiklet yolu gibi vatandaşlarımız için sosyal bir alan yapılarak, biran önce hizmete geçirilmesi yönünde ilgili birimlere talimatlarını iletti. - HAKKARİ