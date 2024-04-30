Hakkari Valisi, Güzeldere ve Yeni Köprü tünellerinin bu yıl bitirilmesini istedi

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e devam eden Güzeldere ve Yeni Köprü tünellerinin bu yıl içinde bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile birlikte Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e ziyaret gerçekleştirdi. Hakkari'nin ulaştırma ve altyapı alanında devam eden projeleri ve ihtiyaç duyulan konuların istişare edildiği ziyarette, devam eden Güzeldere ve Yeni Köprü tünellerinin de bu yıl içinde bitirilmesi çalışmaları ele alındı.

Vali Çelik, desteklerinden dolayı Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ