Hakkarili minik kardeşlerin İstiklal Marşı tutkusu - Son Dakika

Hakkarili minik kardeşlerin İstiklal Marşı tutkusu

3 yaşındaki Eray Melih İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını okudu

HAKKARİ - Hakkari'de birinci sınıfa giden Arma Emirhan Tunç, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okurken, 3 yaşındaki kardeşi Eray Melih ise İstiklal Marşı'nın iki kıtasını ezberledi.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Selçuk ve Sümeyye Tunç çiftinin çocukları Aram Emirhan Tunç, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okurken, kardeşi Eray Melih Tunç ise 2 kıtasını ezberledi. Sınıf öğretmeninin ödev vermesi üzerine evde annesinin yardımıyla İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyen Aram, sınıfında ilk dörde girdi. Evde çalıştığı esnada 3 yaşındaki kardeşi Melih'in de istekli olduğunu fark eden Aram, cep telefonundan İstiklal Marşı'nı açarak kardeşinin ezberlemesini istedi. Henüz okuma yazması olmayan minik Melih, kısa sürede İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezberlemeyi başardı.

Öğretmeninin verdiği ödev sayesinde İstiklal Marşı'nı ezberlediğini belirten Aram Melih Tunç, "Öğretmenimin İstiklal Marşı'nı ezberlememizi istediğini anneme söyledim. Annem de ezberlememe yardım etti. Sınıfımızda sadece 4 kişi ezberledik. Evde çalışırken, kardeşim de mırıldanıyordu. Ona internetten İstiklal Marşı'nı açtım. O da dinleyip ilk iki kıtasını ezberledi" dedi.

Abisi sayesinde İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezberleyen minik Eray Melih Tunç ise, "Video dinleyerek öğrendim. Buna ağabeyim vesile oldu. 4 yaşıma geldiğimde 10 kıtasını ezberleyeceğim" diye konuştu.