Hal Camii\'nin Yıkılması İçin Açılan Dava Reddedildi

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Eskişehir'de bulunan ve 'Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' olarak tescillenen Hal Camii'nin yıkılması için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Hal Camii, uzun zamandır yıkımı istendiği için gündemde yer alıyordu. Geçtiğimiz dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hal Camii için 'Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' tescili verildi. Verilen tescilin iptali için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldı. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti tarafından davanın reddine karar verildi. Açıklanan gerekçeli kararda ise "2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak kabul edilebileceği kanaatine varılan Hal Camii hakkında tesis olunan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR