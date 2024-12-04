Halep'te Zafer Kutlaması - Son Dakika
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Yerel

Halep'te Zafer Kutlaması

Muhalifler Halep'te zafer kutlaması yaparak Esad'a ait sembolleri indirdi.

04.12.2024 11:27
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Suriye'de muhalif grupların, Esad rejiminden geri aldığı Halep'te yaşayanlar tarihi kale çevresinde zafer kutlaması yaparak Esad'a ait poster ve bayrakları indirdi.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar, 27 Kasım itibariyle Esad rejime yönelik saldırı başlatmıştı. Muhaliflerin bölgede ilerleyişi devam ederken büyük kısmı HTŞ'nin eline geçen Halep'teki halk, Halep kalesi çevresinde zafer kutlaması yaptı. Kentte yaşayanlar tarihi Halep kalesi çevresinde toplanarak sloganlar attı. Kentin simge yapılarındaki Esad'a ait poster ve bayrakların indirildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası için yaptırdığı heykelin yıkık hali dikkat çekti.

Halep'i aldıklarını dile getiren HTŞ mensubu de mutlu olduklarını söyledi. - HALEP

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Suriye, Yerel, Dünya, Son Dakika

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