Halfetililer Belediye Tarafından Düzenlenen İftar Etkinliğinde Buluştu

Yerel

Halfetililer belediye tarafından organize edilen iftarda bir araya geldi.

Halfeti Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Ramazan ayının manevi atmosferini köylerde yaşamak ve paylaşmak amacıyla kırsal mahallelerde düzenlenen iftar etkinliklerine katılıyor. Albayrak, bu geleneksel uygulama ile hemşehrileriyle bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeyi hedefliyor. Ramazanın ilk gününde Akçayurt Mahallesinde gerçekleştirilen ilk iftar etkinliği ile birlikte Ramazan boyunca devam edecek olan iftarların startı verildi. Albayrak, köylerde gerçekleştirilen iftarların önemine vurgu yaparak, toplumun dayanışma ve paylaşma ruhunu pekiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Albayrak, Ramazan boyunca her gün farklı bir köyde düzenlenecek olan iftar etkinlikleriyle, köylerde yaşayan vatandaşlarla daha yakın bir ilişki kurmayı ve onların sorunlarını dinlemeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca, bu etkinliklerin, köylerdeki vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirerek toplumsal birlik ve beraberlik duygusunu artıracağını ifade etti. - ŞANLIURFA