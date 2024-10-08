Halil Koca'nın Kedilere Şefkati - Son Dakika
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Halil Koca'nın Kedilere Şefkati

Halil Koca\'nın Kedilere Şefkati

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halil Koca, 30'dan fazla sokak kedisine bakıyor ve mama desteği arıyor.

08.10.2024 12:36
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde esnaflık yapan Halil Koca, 4 yıldan beri ev ve iş yerinde 30'dan fazla sokak kedisine bakıyor.

İlçenin Yenidoğan Mahallesi deprem TOKİ'lerinde oturan kırtasiyeci Halil Koca, pandemiden bu yana evinde, evinin önünde ve iş yerinin önünde 30'dan fazla sokak kedisini besliyor.

Pandemide evde kaldığı dönemlerde sokak kedilerini beslemeye başladığını söyleyen Halil Koca," O dönemlerde vaktimizin büyük bölümünü evde geçirdiğimiz için kedilerin sokaklarda aç gezmelerine yüreğim dayanmadı. Onları önce yemek artıklarıyla, daha sonra hazır mamalarla beslemeye başladım. Daha sonra evime 4 kedi aldım. Evimin önüne beslenmeye gelen kedi sayısı şu an 20'ye ulaştı. Onlara her gün iki defa kendi ellerimle mama veriyorum. Kırtasiye dükkanımın önünde ise 8 kedi besliyorum. Son günlerde mama fiyatları hayli arttı. Onların daha sağlıklı beslenebilmeleri hayvan severlerden mama desteği bekliyorum. Kedileri çok seviyorum. Maddi imkanlarım elverdikçe onlara bakmaya devam edeceğim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Halil Koca'nın Kedilere Şefkati - Son Dakika

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