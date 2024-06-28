Haliliye Belediyesi Ahmet Yesevi Milletevinde Kadınlar El Becerilerini Geliştiriyor

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Haliliye Belediyesi bünyesindeki Ahmet Yesevi Milletevinde el sanatları, dikiş nakış ve kuaför kurslarıyla el becerilerini geliştiren kadınlar, emeklerini sanata dönüştürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Milletevlerinde sunduğu meslek edindirme ve hobi kursları ile kadınlara pozitif ayrıcalık sunuyor.

Belediye bünyesindeki Ahmet Yesevi Milletevinde el sanatları, dikiş nakış ve kuaför kurslarına katılan kadınlar, usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslara çocuklarıyla katılan anneler ise çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Kreş hizmetinin de sunulduğu Milletevinde anneler kurslardan aldıkları eğitimlerle meslek öğrenirken, çocukları da akranlarıyla eğlenceli zaman geçirmenin keyfini yaşıyor. Kadınların hem meslek öğrendikleri hem de ev ekonomilerine katkı sağladıkları kurslarda el becerileri sanata dönüşüyor. Ürettikleri ürünler ile çeşitli tekstil ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden kursiyerler, geçirdikleri verimli zaman ile kendilerini geliştirdiklerini ifade etti. İlgilendikleri alanda uzmanlaşan kadınlar, kendilerine sağlanan bu imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, milletevlerinde hizmete sunulan kursları başarıyla tamamlayan kadınlara ise kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika takdim ediliyor. - ŞANLIURFA