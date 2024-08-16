Haliliye Belediyesi Gençlere Judo Kursu İmkanı Sunuyor

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Haliliye Belediyesi bünyesindeki judo kursu ile bir yandan spor alışkanlığı kazanan gençler, bir yandan da hakimiyet ve konsantre yeteneklerini geliştiriyor.

Şampiyon sporcular yetiştirme parolası ile açılan spor kursları ile gençler, Eyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi, Aliya İzzetbegoviç Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonunda çeşitli spor dallarıyla tanışma imkanı buluyor. Okulların tatil edilmesinin ardından spora yönelen çocuklar, Yaz Spor Okullarının başlamasıyla judo kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Eyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezinde devam eden judo kursu ile antrenör eşliğinde eğitim alan minik sporcular, üç temel teknik olan fırlatma, yakalama ve vurma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme şansı yakalıyor. Judo kursu ile eğitim boyunca doğruluk, nezaket, sabır ve saygı kavramlarını da öğrenen gençler, hakimiyet ve konsantre duygularını geliştirerek, kendi başlarına hareket etme yeteneğini kazanıyor. Kursiyerlerin güç, esneklik, çeviklik, hız ve statik dengelerinin gelişimini sağlayan judo kursu, miniklerin hayalleri için mücadele ettiği adres oluyor. Yaz tatilini sporla geçirdiklerini ifade eden öğrenciler, her zaman spora ve sporcuya destek veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ise hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü yaptığı açıklamada, 7-14 yaş grubuna yönelik spor kurslarına kayıtlarının devam ettiğini belirtti. - ŞANLIURFA