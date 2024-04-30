Haliliye Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti Sunuyor

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Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sürdürdüğü aşevi hizmetiyle sıcak yemekleri sofralara ulaştırmaya devam ediyor. Geç saatlerde başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla hanelere dağıtılan aşevi hizmetinden 4 bin 197 vatandaş faydalanıyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde vatandaşların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla sosyal yardım işleri müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor. Sosyal market, giyim market, glutensiz ekmek fırını, evde bakım hizmeti ve çeşitli yardım hizmetleriyle vatandaşların gönüllerine dokunan sosyal yardım işleri müdürlüğü, aşevi hizmeti çerçevesinde ise sıcak yemekleri hanelere ulaştırıyor. Haliliye ilçesinde ikamet eden ve komisyon tarafından belirlenen kriterleri karşılayan ihtiyaç sahiplerine yönelik sürdürülen aşevi hizmeti ile yılın 365 günü sıcak yemekler hazırlanıyor. Geç saatlerde hazırlık süreci başlayan çeşitli yemekler, günün ilk ışıklarıyla sefer taslarına doldurularak, ekipler tarafından 4 bin 197 vatandaşın sofrasına ulaştırılıyor. Kapı kapı dağıtılan sıcak yemekler, bir önceki gün bırakılan boş sefer kaplarıyla değiştiriliyor.

Aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşlar, sosyal belediyecilik hizmetlerinden ötürü Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA