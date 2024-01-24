Haliliye Belediyesi Kadınlara Meslek Kurslarıyla Destek Oluyor

Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan Milletevlerindeki kurslar ile meslek öğrenen kadınlar, el emeği ürünleri ile aile ekonomisine katkı sağlayarak, verimli zaman geçiriyor.

Haliliye Belediyesi, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını hizmete sunduğu kurs merkezleriyle sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın direktifleri ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Milletevlerinde meslek edindirme ve hobi kursları düzenliyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevinde el sanatları, kuaför, dikiş nakış ve okuma yazma kurslarına katılan kadınlar, uzman eğitmenlerden teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Bu kurslar ile meslek öğrenen kadınlar hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de verimli vakit geçirme fırsatı buluyor. Uygulamalı eğitim alan kadınlar kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın sahibi oluyor.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" sloganıyla hizmet veren Milletevlerindeki kurslara ise kayıtların devam ettiği kaydedildi. - ŞANLIURFA