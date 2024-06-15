Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ibadethaneleri temizledi

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Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan ibadethaneleri halı yıkama ve gülsuyu temizlik çalışmalarıyla bayram namazına hazırladı. Kurban kesim yerlerinde de çalışmaları titizlikle sürdüren ekipler, tüm ekipmanlarıyla kurban kesim yerlerinde hazır bulunacak.

Temizlik işleri müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Kurban Bayramı öncesi hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için sahadaki tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kurban Bayramı çalışmaları çerçevesinde 490 personel ve 92 araç ile sahada hazır bulunan temizlik işleri müdürlüğü, bayram süresince 53 çöp kamyonu, 20 adet arazöz, 10 traktör, 4 kepçe, 4 kamyon ve süpürge aracı ile sahada olacak. Kurban kesim yerlerinde hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için personel görevlendiren Haliliye Belediyesi, vatandaşların temiz ve güvenli bir şekilde kurbanlarını kesmesi için 80 adet kanca, el arabası, kürek, sıvı sabun ve çöp konteynerlerini kurban kesim yerlerine yerleştirdi. Kesim yerlerinde ve bayram namazı sonrası ise 8 ton kurban poşeti görevliler tarafından vatandaşlara dağıtılacak.

İbadethaneler bayram namazına hazırlandı

İlçede bulunan cami ve mescitlerin halılarını da yerinde temizleyen ekipler, gül suyu ile temizlik çalışmalarını tamamladı. Bayram namazı için camileri hazır hale getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, çalışmaları kırsal ve merkez ayrımı yapmadan sürdürdü. Camilerin yanı sıra taziye evlerinde de temizlik çalışmalarını devam ettiren görevli personeller, belirlenen adresleri Kurban Bayramına hazırladı. - ŞANLIURFA