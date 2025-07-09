Haliliye Belediyesi\'nden Ücretsiz Yaz Kursu ile Gençlere Destek

Haliliye Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik sunduğu ücretsiz yaz kursu ile öğrencilerin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor. Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından organize edilen ve uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen kurs, yoğun ilgiyle başladı. Kayıtların halen devam ettiği kurs, 1 Eylül'e kadar sürecek.

Gençlerin eğitim hayatına güçlü bir destek sunan Haliliye Belediyesi, ders anlatımları, soru çözümleri ve deneme sınavlarıyla öğrencileri üniversiteye hazırlıyor. Alanında uzman öğretmenlerle verilen eğitimler sayesinde öğrenciler, eksik oldukları konularda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Kurs süresince düzenli olarak yapılan deneme sınavları ile gençler, sınav stresini yönetmeyi öğrenirken seviyelerini de yakından takip edebiliyor. Kütüphaneler, etüt merkezleri ve okuma salonlarıyla da öğrencilerin yanında olan belediye, eğitim alanındaki desteklerini kesintisiz sürdürüyor. Yaz kursuna katılan öğrenciler, bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanmanın mutluluğunu yaşarken, sağlanan imkanlardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kurs kayıtlarının devam ettiği ve yaz kursunun 1 Eylül'e kadar süreceği ifade edildi. - ŞANLIURFA