Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayında Evde Bakım Hizmetini Sürdürüyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayında Evde Bakım Hizmetini Sürdürüyor

Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayında Evde Bakım Hizmetini Sürdürüyor

Haliliye Belediyesi, yaşlılara yönelik sürdürdüğü Evde Bakım Hizmetini Ramazan Ayı boyunca da devam ettiriyor. Yaşlı ve kimsesiz vatandaşların hanelerinin temizlendiği hizmetten 576 kişi faydalanıyor.

14.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:06
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Haliliye Belediyesi, yaşlılara yönelik sürdürdüğü Evde Bakım Hizmetini Ramazan Ayı boyunca da devam ettiriyor. Yaşlı ve kimsesiz vatandaşların hanelerinin temizlendiği hizmetten 576 kişi faydalanıyor

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere Dokunacağız" anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gönüllere dokunan projelerini devam ettiriyor.

İlçe sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşları sürdürülen hizmetler ile yalnız bırakmayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yaşlı ve kimsesiz vatandaşları da unutmuyor. Evde Bakım Hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların yüzünü güldüren ekipler, bu hizmeti 576 hanede sürdürüyor. Yapılan başvuru sonucu komisyonca belirlenen kriterleri sağlayan hanelerde verilen hizmetle haneleri dip bucak temizlenen ulu çınarların talepleri doğrultusunda, 60 yaş üstü erkek vatandaşlara berber hizmeti de götürülüyor. Saç ve sakal tıraş ihtiyacının karşılandığı Evde Bakım Hizmeti ile Haliliye Belediyesi, Ramazan ayında da gönüllere dokunuyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayında Evde Bakım Hizmetini Sürdürüyor - Son Dakika

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