Haliliye Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşları Bir Araya Getiriyor

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Haliliye Belediyesi'nin ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatarak, her gün düzenlediği iftar sofrasında vatandaşlar bir araya gelmeye devam ediyor.

Ramazan Ayında vatandaşların birlik ve beraberliğin ruhunu dolu dolu yaşaması için program hazırlayan Haliliye Belediyesi, vatandaşları iftar sofrasında buluşturuyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Ramazan ruhunun doyasıya yaşatıldığı Haliliye'de, her gün iftar sofrası kuruluyor. Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan Sosyal Yardım Kompleksi önünde düzenlenen iftar sofrası programı ile onlarca vatandaş bir araya geliyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dağıtılan iftar yemekleri ile ramazan ayinin birlik ve beraberlik ruhu yaşatılıyor. İftarını birlikte açan vatandaşlar, her gün iftar sofrası ile bir araya gelmelerini sağlayan Başkan Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür ediyor.

Haliliye Belediyesi'nin her gün vatandaşları bir araya getirdiği iftar sofrası programında tasavvuf ekibi de sahne alıyor. Tasavvuf ekibi, seslendirdikleri ilahiler ile büyük beğeni topluyor. - ŞANLIURFA