Haliliye Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi evde bakım hizmeti sunuyor

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Haliliye Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesi 576 hanede devam eden evde bakım hizmeti ile yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar yalnız bırakılmıyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi Haliliye" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere dokunacağız" anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan sosyal yardım işleri müdürlüğü, evde bakım hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor. Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 576 haneye verilen evde bakım hizmeti, Ramazan Bayramı öncesi de devam ediyor. Tespit edilen hanelerde köşe bucak bayram temizliği yapan ekipler, yaşlı vatandaşların kişisel bakımlarını da yapıyor.

Öte yandan sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak, kayıt oluşturabileceği aktarıldı. - ŞANLIURFA