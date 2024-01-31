Haliliye Belediyesi Yaşlı ve Kimsesiz Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Sunuyor

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Haliliye Belediyesi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik sürdürdüğü evde bakım hizmeti ile haneleri düzenli olarak temizliyor. 65 yaş üstü erkek vatandaşlara tıraş hizmetinin de götürüldüğü hizmetten 576 vatandaş faydalanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere Dokunacağız" anlayışı çerçevesinde yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gönüllere dokunan projelerini sürdürüyor.

İlçe sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik aşevi, glutensiz ekmek fırını, sosyal ve giyim market hizmetleri sürdürülürken, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar da unutulmuyor. Evde bakım hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların haneleri, sosyal yardım işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak temizleniyor. Hanelerin dip bucak temizlendiği hizmetten 576 vatandaş faydalanırken, 65 yaş üstü erkek vatandaşlara berber hizmeti de veriliyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda saç ve sakal tıraş ihtiyacının karşılandığı evde bakım hizmeti ile Haliliye Belediyesi, gönüllere dokunmaya devam ediyor. - ŞANLIURFA