 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Haliliye Belediyesi Yaşlı ve Kimsesiz Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Haliliye Belediyesi Yaşlı ve Kimsesiz Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Sunuyor

Haliliye Belediyesi Yaşlı ve Kimsesiz Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Sunuyor

Haliliye Belediyesi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik sürdürdüğü evde bakım hizmeti ile haneleri düzenli olarak temizliyor. 65 yaş üstü erkek vatandaşlara tıraş hizmetinin de götürüldüğü hizmetten 576 vatandaş faydalanıyor.

31.01.2024 13:36  Güncelleme: 13:50
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye Belediyesi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik sürdürdüğü evde bakım hizmeti ile haneleri düzenli olarak temizliyor. 65 yaş üstü erkek vatandaşlara tıraş hizmetinin de götürüldüğü hizmetten 576 vatandaş faydalanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere Dokunacağız" anlayışı çerçevesinde yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gönüllere dokunan projelerini sürdürüyor.

İlçe sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik aşevi, glutensiz ekmek fırını, sosyal ve giyim market hizmetleri sürdürülürken, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar da unutulmuyor. Evde bakım hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların haneleri, sosyal yardım işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak temizleniyor. Hanelerin dip bucak temizlendiği hizmetten 576 vatandaş faydalanırken, 65 yaş üstü erkek vatandaşlara berber hizmeti de veriliyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda saç ve sakal tıraş ihtiyacının karşılandığı evde bakım hizmeti ile Haliliye Belediyesi, gönüllere dokunmaya devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi Yaşlı ve Kimsesiz Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Sunuyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:18:22. #1.11#
SON DAKİKA: Haliliye Belediyesi Yaşlı ve Kimsesiz Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement