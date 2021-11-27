Üye Girişi
Haliliye Belediyesinden bir ilk daha - Son Dakika

Haliliye Belediyesinden bir ilk daha

27.11.2021 15:03
Haliliye Belediyesinden bir ilk daha

Haliliye Belediyesi, kadınlara yönelik ücretsiz Psikolojik Destek Merkezi projesini hayata geçirdi.

Haliliye Belediyesi, kadınlara yönelik ücretsiz Psikolojik Destek Merkezi projesini hayata geçirdi. Kayıtların başladığı projeyle ilgili kadınlar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Hayatın her alanında kadınların yanında olan kadınlara pozitif ayrıcalıklara hayatlarına olumlu yönde dokunan Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatları ile yine kadınlar için önemli bir merkez faaliyete geçirildi. Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ile ortak geliştirilen projede, Psikolojik Destek Merkezi açıldı. Merkez, 18 yaş üzerindeki kadınlara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verecek. Alanında uzman psikolog ve PDR'lerin görev yaptığı merkezde, seanslar halinde danışmanlık hizmeti verilecek. Bahçelievler Gençlik Merkezinde bulunan Psikolojik Destek Merkezi, hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmette olacakken, çocuklar için de kreş alanı oluşturuldu. Ayrıca seanslara kayıt yapan kadınlar için ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Pandemi kuralları doğrultusunda yapılacak olan seanslarda katılımcılara hijyen kitleri de dağıtılacak.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamada, psikolojik destek almak isteyen kadınların belediyenin iletişim merkezinden bilgi alabilecekleri ifade edildi. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesinden bir ilk daha
Haliliye Belediyesinden bir ilk daha
Haliliye Belediyesinden bir ilk daha

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesinden bir ilk daha - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! 15:00 Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek 14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! 14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!
Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 13:42 Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!

Son Dakika Haberleri
15:00 Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi!
14:58 Çiçek Pasajı'nda eski kız arkadaşını rehin alan erkekten bildik savunma: Aşk için yaptım!
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek
14:52 Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti!
14:36 Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset!
14:35 Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?
14:26 Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak!
14:10 Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!
14:03 Beşiktaş'ta Larin'le bağlar koptu, devre arasında gönderiliyor!
14:00 Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek!
Pendik'te dolar boykotu kampanyası! Pendik'te dolar boykotu kampanyası!         
15:02
Çiçek Pasajı'nda eski kız arkadaşını rehin alan erkekten bildik savunma: Aşk için yaptım! Çiçek Pasajı'nda eski kız arkadaşını rehin alan erkekten bildik savunma: Aşk için yaptım!         
14:58
Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti! Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti!         
14:53
Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi         
14:05
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!         
11:53
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı! Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!         
10:57
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 15:09:12. #1.11#
SON DAKİKA: Haliliye Belediyesinden bir ilk daha - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement