Haliliyede 712 haneye günlük sıcak yemek ulaştırılıyor

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sürdürdüğü sıcak yemek dağıtımını 712 hanede günlük olarak devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, "Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi" sloganıyla vatandaşların gönüllerine dokunuyor. Başkan Mehmet Canpolat'ın "Haliliye'mizde oturan hiçbir vatandaşımız ben açım demeyecektir" sözleri üzerine çalışmalarını titizlikle yürüten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor. Sosyal Market, Giyim Market, Glutensiz Ekmek Fırını, Evde Bakım Hizmeti ve çeşitli yardımlarıyla hanelere dokunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aşevi hizmetiyle de günlük sıcak yemek yardımında bulunuyor. İlçe genelinde komisyonca tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yılın 365 günü ulaştırılan sıcak yemek dağıtımından 712 hanede 3 bin 248 vatandaş faydalanıyor. Sefer tasları ile kapı kapı dağıtılan sıcak yemekler, boş sefer kaplarıyla değiştiriliyor. Sıcak yemeğin sofralardan eksilmediği Aşevi hizmetinden yararlanan vatandaşlar ise Canpolat ve ekibine, hayır dualarıyla teşekkür ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 3 çeşit olarak hanelere ulaştırılan aşevi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların ise Haliliye Belediyesi ile irtibat sağlayabileceği kaydedildi. - ŞANLIURFA