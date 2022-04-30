Halk Eğitim kursiyerleri 'Komşu Köyün Delisi'ni sahneledi - Son Dakika
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Halk Eğitim kursiyerleri 'Komşu Köyün Delisi'ni sahneledi

30.04.2022 17:22

Halk Eğitim kursiyerleri 'Komşu Köyün Delisi'ni sahneledi Aydın'ın Nazilli ilçesinde ünlü akademisyen Prof.Dr.Üstün Dökmen tarafından kaleme alınan 'Komşu köyün delisi' isimli tiyatro oyunu Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından sahnelendi.

Halk Eğitim kursiyerleri 'Komşu Köyün Delisi'ni sahneledi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde ünlü akademisyen Prof.Dr. Üstün Dökmen tarafından kaleme alınan 'Komşu köyün delisi' isimli tiyatro oyunu Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından sahnelendi. Yoğun ilgi gören oyunda görev alan kursiyerler ayakta alkışlandı.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO kursiyerlerinin oynadığı ve yönetmenliğini kurs eğitmeni Kemalettin Bal'ın yaptığı ünlü akademisyen Prof.Dr.Üstün Dökmen tarafından kaleme alınan 'Komşu köyün delisi' isimli tiyatro oyunu Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda izleyicisi ile buluştu. Nazilli İlçe Milli eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Savaş ve çok sayıda davetlinin doldurduğu salonda oyunlarını sergileyen kursiyerler gösterdikleri performansla izleyiciye doyumsuz bir gece yaşattı. Zaman zaman izleyicisini kahkahaya boğan oyunda, kısa süre sonra yapılacak olan muhtarlık seçimlerinde karşısına rakip çıkmaması için icraat amacıyla köyüne deli getiren bir muhtarın hikayesi ve köylünün de bilinçaltındakilerin günyüzüne çıkması mizahi olarak canlandırıldı.

Yaklaşık bir saat süren oyun sonunda ayakta alkışlanan kursiyerlere belge ve çiçek takdim edildi. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Savaş ve Nazilli İlçe Milli eğitim Müdürü İsmail Şimşek oyunculara teşekkür ederek verilen emeği büyük takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.

Halk Eğitim kursiyerleri 'Komşu Köyün Delisi'ni sahneledi
Halk Eğitim kursiyerleri 'Komşu Köyün Delisi'ni sahneledi
Halk Eğitim kursiyerleri 'Komşu Köyün Delisi'ni sahneledi
Halk Eğitim kursiyerleri 'Komşu Köyün Delisi'ni sahneledi

YORUMLAR
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Milyon Tl'lik Kriz! Sessizliğini Bozdu Milyon Tl'lik Kriz! Sessizliğini Bozdu Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü

Halk Eğitimi Merkezi, Tiyatro, oyunlar, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Halk Eğitim kursiyerleri 'Komşu Köyün Delisi'ni sahneledi - Son Dakika


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