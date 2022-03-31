Halk gününde vatandaşlar sıkıntılarını tek tek anlatıyor - Son Dakika
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Halk gününde vatandaşlar sıkıntılarını tek tek anlatıyor

31.03.2022 14:32
Halk gününde vatandaşlar sıkıntılarını tek tek anlatıyor

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, haftanın iki günü belirlenen saatlerde kendisini ziyaret eden vatandaşlara kapısını açarak, çay ikram ediyor, talep ve görüşlerini alıyor.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, haftanın iki günü belirlenen saatlerde kendisini ziyaret eden vatandaşlara kapısını açarak, çay ikram ediyor, talep ve görüşlerini alıyor.

'Bilecik'i Sizlerle Beraber Yönetiyoruz' sloganı ile gerçekleştirilen uygulama ile vatandaşlar haftanın iki günü belirlenen saatlerde Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ile görüşerek, talep ve görüşlerini dinliyor. Başlatılan uygulama hakkında bilgi veren Başkan Vekili Tüfekçioğlu, amaçlarının vatandaşın talebini en kısa sürede çözüme kavuşturmak olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan uygulama ile vatandaşlarımız, bizleri ziyaret ederek hem tanışmış oluyoruz hem de istek ve şikayetlerini dinliyoruz. Başta Güzel Masa ve ilgili birçok birimimiz olmak üzere bizler vatandaşın taleplerini en kısa sürede çözmenin yanı sıra biz de vatandaşı herhangi bir engelle karşılaşmasına izin vermeden birebir görüşme imkanı sunuyoruz. Oldukça verimli geçiyor ve halkımız bundan oldukça memnun. Bu uygulamayı daha geniş çerçeveli olarak sürdürmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaştan teşekkür

Başlatılan uygulama hakkında görüşlerini belirten vatandaşlar, istedikleri zaman daha kısa bir sürede sorunlarını anlatabilecekleri bir imkan buldukları için memnun olduklarını belirterek, "Yeni uygulama ile artık daha çabuk bir şekilde istek ve şikayetlerimizi belediyeye iletebiliyoruz. Sağ olsun başkan bey de bizleri çok iyi dinliyor. Uygulamadan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, haftanın iki gününde gerçekleştirilecek uygulama ile 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ile görüşebilecek. - BİLECİK

Halk gününde vatandaşlar sıkıntılarını tek tek anlatıyor
Halk gününde vatandaşlar sıkıntılarını tek tek anlatıyor
Halk gününde vatandaşlar sıkıntılarını tek tek anlatıyor

YORUMLAR
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Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Halk gününde vatandaşlar sıkıntılarını tek tek anlatıyor - Son Dakika


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