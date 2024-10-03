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Halk Kütüphanesi Her Gün Açık

Halk Kütüphanesi Her Gün Açık

Emirdağ Halk Kütüphanesi, 08.30-23.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor.

03.10.2024 12:06
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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Halk Kütüphanesi'nin her gün 08.30-23.00 saatleri arasında hizmet verdiği kaydedildi.

Açıklamada, kütüphanede bir birinden değerli yazarlara ait eserler bulunduğu kaydedilerek, vatandaşların kütüphaneden kolaylıkla yararlanabilecekleri ifade edildi. Açıklamada, Halk Kütüphanesi'nin her gün 08.30-23.00 saatleri arasında hizmet verdiği vurgulanarak, okuma alışkanlığının arttırılması için vatandaşlar kütüphaneye davet edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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