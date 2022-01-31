Halk otobüsçülerine trafik ve halkla ilişkiler eğitimi - Son Dakika

Kütahya'da, Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerine trafik güvenliği ve halkla ilişkiler eğitimi verildi.

Kütahya Belediye Konferans Salonu'nda özel halk otobüsü şoförlerine, Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Mesut Karadağ ve Emniyet Amiri Fatih Çakırtaş tarafından, trafik güvenliği ve halkla ilişkiler konusunda eğitim verildi.

Verilen eğitimin yararlı olduğunu ifade eden Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA