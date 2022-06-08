Hallı-Der'den başkan Sülük'e teşekkür ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Hallı-Der'den başkan Sülük'e teşekkür ziyareti

08.06.2022 17:13
Hallı-Der'den başkan Sülük'e teşekkür ziyareti

Hallı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ferhat Koca ve yönetimi kurulu üyeleri, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ü makamında ziyaret etti.

Hallı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ferhat Koca ve yönetimi kurulu üyeleri, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ü makamında ziyaret etti.

Ramazan bayramında Hallı köyünde düzenlenen etkinliğe vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulunan Hallı Der Başkanı Ferhat Koca "Hallı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimize destekte bulunan Belediye başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Hem Başkanımızın hem de sponsorlarımızın da destekleriyle köylümüzü bir araya getirerek güzel bir etkinliğe imza attık" dedi.

Belediye Başkanı Ali Sülük'de "Nazik ziyaretleri için, Hallı Köyü Dernek Başkanı Ferhat Koca ve Yönetimi ile Çavuş Mahallesi muhtarı Ali Singer'e teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Hallı-Der'den başkan Sülük'e teşekkür ziyareti
Hallı-Der'den başkan Sülük'e teşekkür ziyareti

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Ali Sülük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hallı-Der'den başkan Sülük'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 17:19:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hallı-Der'den başkan Sülük'e teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement