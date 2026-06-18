Haluk Levent'e 70 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Haluk Levent'e 70 Milyon TL Ceza

18.06.2026 12:21
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Haluk Levent karşılıksız çek nedeniyle 70 milyon TL adli para cezasına çarptırıldı.

Sanatçı Haluk Levent hakkında karşılıksız çek düzenlenmesi nedeniyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, iki ayrı çek yönünden toplam yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına hükmederken, Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına da hükmetti.

Sanatçı Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği 2 çek ile ilgili karşılıksız olduğu gerekçesiyle şikayet edildi. Bugün, İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi 5. Celsesi görülen duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı. Dosyada, karşılıksız işlem gören çeklerin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.

70 milyon liraya yakınca ceza uygulandı

Levent, 30 Haziran 2025 yılında düzenlenen bir çek ile ilgili, "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bir çek hakkında ise aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Ekonomi, Finans, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haluk Levent'e 70 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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