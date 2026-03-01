Hamaney'in Ölümünde 'İntikam' Bayrağı

İran'da Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından Cemkeran Camii'nde "intikam" anlamı taşıyan kırmızı bayrak göndere çekildi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından, Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine "intikam" anlamı taşıyan kırmızı bayrak çekildi. İran devlet televizyonu, üzerinde "İmam Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrağın, Hamaney'in dökülen kanının intikamını simgelediğini duyurdu.

İran'ın "İntikam Bayrağı" mesajı

İran'da "intikam bayrağı" olarak bilinen kırmızı bayrak, modern dönemde ilk kez 4 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine çekilmişti. Bayrak, şehit kanının yerde kalmayacağı ve misilleme yapılacağı mesajının sembolü olarak değerlendirilmişti.

Kırmızı bayrak en son ise Haziran 2025'te İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından yine aynı caminin kubbesine çekilmiş, bu hamle İran yönetiminin sert karşılık verme kararlılığının sembolik bir göstergesi olarak yorumlanmıştı. - TAHRAN