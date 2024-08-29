Hamo Ağa, Bismil\'de Husumetli Aileleri Barıştırdı

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Hamo Ağa lakabıyla tanınan Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Ziraat Odası Başkanı ve kanaat önderi Mehmet Arslan son bir ayda husumetli 3 aileyi barıştırdı. Aileler Kur'an-ı Kerim altından geçerek barış sağlandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yıllardır süregelen husumet, bölgedeki kanaat önderinin çabasıyla barışla sonuçlandı.

Açanlaroğlu, Kayaş, Sırrımsı, Arifoğlu, Sansarkan ve Şenoğlu aileleri arasında yaşanan anlaşmazlık, Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı ve kanaat önderi Mehmet Arslan'ın önderliğinde sona erdi.

Arslan'ın yoğun girişimleriyle bir ayda barıştırılan üç aile, Bismil'de bir camide buluştu. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, bu anların ardından, Sırrımsı ve Arifoğlu ailelerinin fertleri, Açanlaroğlu, Kayaş ve Sansarkan Şenoğlu aile fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barışlarını pekiştirdi.

Hamo Ağa bir ayda gerçekleştirdiği üç barışın, ilçede huzurun devamı için önemli bir adım olduğunu vurgularken, aileler de bu barışı sürdüreceklerine dair söz verdi. Arslan, barış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu barışlar, sadece aileler arasında değil, tüm Bismil için bir huzur kaynağı olacaktır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu tür adımlar, toplumumuzun geleceği için büyük önem taşımaktadır" dedi. - DİYARBAKIR