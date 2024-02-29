Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, ilçede renkli günler yaşattı

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, ilçede düzenlenen tiyatro gösterimi, kan bağışı kampanyası ve okul ziyaretleriyle ilçe halkına renkli günler yaşattı.
Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Okuyan Şehir Ağrı Projesi" kapsamında Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen "Paydos" adlı tiyatro gösterimine katıldı. Tiyatro gösterimini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, öğretmen ve öğrencilerle birlikte izleyen Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti. Yıldırım, daha sonra Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ve Özmüş ile birlikte Hamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde açılış çalışmaları devam eden Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yıldırım, ADEM'in ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Özmüş ile birlikte Adımova Ortaokulu ve İlkokulu ile Yoğunhisar İlkokulunu ziyaret eden Yıldırım, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden ve başarılar dileyen Yıldırım, okulların ihtiyaçlarını da yerinde tespit etti. Yıldırım, ayrıca Hamur Kaymakamlığı koordinesinde Kızılay Hamur Şubesi ve Kızılay Kan Merkezi tarafından ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasına da destek verdi. Kan bağışında bulunan Yıldırım, kan bağışının önemine dikkati çekerek, ilçe halkını da bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Belediye Başkanı Cezmi Ergül de kan bağışı kampanyasına katılarak kan verdi. - AĞRI
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