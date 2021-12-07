Üye Girişi
Hanımevi, Efelerli kadınların yeni gözdesi oldu - Son Dakika

Hanımevi, Efelerli kadınların yeni gözdesi oldu

07.12.2021 17:01
Hanımevi, Efelerli kadınların yeni gözdesi oldu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla hayata geçirilen Hanımevi'ne Efelerli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla hayata geçirilen Hanımevi'ne Efelerli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Salı Pazarı'nda alışveriş yapan kadınlar daha sonra dinlenmek için soluğu Hanımevi'nde alıyor.

Zafer Meydanı'nda geçtiğimiz Ekim ayında 'Efeler'de bir eviniz var' sloganıyla hizmete giren Hanımevi, kadın konuklarını ağırlıyor. Efeler Belediyesi'nce nezih bir ortama dönüştürülerek hizmete sunulan ve Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan Hanımevi, açıldığı günden bu yana yüzlerce kadını konuk etti. Bölgede kurulan pazar nedeniyle Zafer Mahallesi'nin en kalabalık gününü yaşadığı Salı günü, alışverişlerini tamamlayan kadınlar, dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek için Hanımevi'ni tercih etti. Sadece kadın vatandaşların hizmetine açılan Hanımevi'nin misafirleri; içinde çocuk oyun alanı, bahçe, kitaplık, televizyon ve ücretsiz ikramların bulunduğu Hanımevi'ni çok sevdiklerini belirterek, Başkan Atay'a hizmetleri için teşekkürlerini iletti. Çalışanların da çok ilgili ve güler yüzlü olduklarını belirten kadınlar, "Başkanımız Mehmet Fatih Atay, her zaman biz kadınların yanında. Ekonomik şartların zor olduğu bu günlerde başkanımız böyle güzel bir projeyi hizmete açtı. Ücret ödemek zorunda kalmadan, çocuklarımızı da yanımızda getirerek keyifle vakit geçirip, sosyalleşebiliyoruz. Hanımevi'nde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Hanımevi, Efelerli kadınların yeni gözdesi oldu
Hanımevi, Efelerli kadınların yeni gözdesi oldu
Hanımevi, Efelerli kadınların yeni gözdesi oldu
Hanımevi, Efelerli kadınların yeni gözdesi oldu
Hanımevi, Efelerli kadınların yeni gözdesi oldu

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Salı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hanımevi, Efelerli kadınların yeni gözdesi oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi 17:11 Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi
''Sana Söz'' dizisinde bugün: Rıza ve Bora arasında savaş başlıyor 17:05 ''Sana Söz'' dizisinde bugün: Rıza ve Bora arasında savaş başlıyor Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün: Azra, kilit tanık bakıcıya ulaşabilecek mi? 16:56 Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün: Azra, kilit tanık bakıcıya ulaşabilecek mi? Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti 16:27 Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! 16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!

Son Dakika Haberleri
17:13 Fenerbahçe kadrosunu gören Rıdvan Dilmen'den eleştiri: Burak'ı kim yazdı buraya?
17:10 Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi
17:06 2 gün önce intihar girişimi engellenen adam, bu sefer 9 katlı binadan beton zemine çakıldı
17:04 ''Sana Söz'' dizisinde bugün: Rıza ve Bora arasında savaş başlıyor
17:03 Memur ve memur emeklisinin zammı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak
16:56 Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün: Azra, kilit tanık bakıcıya ulaşabilecek mi?
16:46 Attila Szalai hakkında çıkan transfer haberleri, kulüp tarafından yalanlandı
16:43 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı
16:35 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum
16:34 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik
Fenerbahçe kadrosunu gören Rıdvan Dilmen'den eleştiri: Burak'ı kim yazdı buraya? Fenerbahçe kadrosunu gören Rıdvan Dilmen'den eleştiri: Burak'ı kim yazdı buraya?         
17:13
2 gün önce intihar girişimi engellenen adam, bu sefer 9 katlı binadan beton zemine çakıldı 2 gün önce intihar girişimi engellenen adam, bu sefer 9 katlı binadan beton zemine çakıldı         
17:07
Memur ve memur emeklisinin zammı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak Memur ve memur emeklisinin zammı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak         
17:04
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 17:18:28. #1.13#
SON DAKİKA: Hanımevi, Efelerli kadınların yeni gözdesi oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement