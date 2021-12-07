Hanımevi, Efelerli kadınların yeni gözdesi oldu - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla hayata geçirilen Hanımevi'ne Efelerli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Salı Pazarı'nda alışveriş yapan kadınlar daha sonra dinlenmek için soluğu Hanımevi'nde alıyor.

Zafer Meydanı'nda geçtiğimiz Ekim ayında 'Efeler'de bir eviniz var' sloganıyla hizmete giren Hanımevi, kadın konuklarını ağırlıyor. Efeler Belediyesi'nce nezih bir ortama dönüştürülerek hizmete sunulan ve Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan Hanımevi, açıldığı günden bu yana yüzlerce kadını konuk etti. Bölgede kurulan pazar nedeniyle Zafer Mahallesi'nin en kalabalık gününü yaşadığı Salı günü, alışverişlerini tamamlayan kadınlar, dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek için Hanımevi'ni tercih etti. Sadece kadın vatandaşların hizmetine açılan Hanımevi'nin misafirleri; içinde çocuk oyun alanı, bahçe, kitaplık, televizyon ve ücretsiz ikramların bulunduğu Hanımevi'ni çok sevdiklerini belirterek, Başkan Atay'a hizmetleri için teşekkürlerini iletti. Çalışanların da çok ilgili ve güler yüzlü olduklarını belirten kadınlar, "Başkanımız Mehmet Fatih Atay, her zaman biz kadınların yanında. Ekonomik şartların zor olduğu bu günlerde başkanımız böyle güzel bir projeyi hizmete açtı. Ücret ödemek zorunda kalmadan, çocuklarımızı da yanımızda getirerek keyifle vakit geçirip, sosyalleşebiliyoruz. Hanımevi'nde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz" diye konuştu. - AYDIN