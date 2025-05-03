Harkov'a Drone Saldırısı: 47 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Harkov'a Drone Saldırısı: 47 Yaralı

Rusya'nın Harkov kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında en az 47 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, güçlendirilmiş hava savunmasına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

03.05.2025 05:52
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Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kentine düzenlediği dron saldırılarında en az 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ortaklarına destek çağrısı yaparak "Ukrayna'nın güçlendirilmiş hava savunmasına ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

Rusya Ukrayna'yı bir kez daha insansız hava araçları ile hedef aldı. Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kentine düzenlenen dron saldırılarında en az 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, saldırıların şehrin 4 bölgesindeki 12 noktayı hedef aldığını açıklarken, Ukrayna basını çok sayıda ev, dükkan ve aracın hasar gördüğünü ve bazı binalarda yangın çıktığını duyurdu.

"Rusya'yı durduracak tek şey güç ve yaptırımlardır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırıların düzinelerce "Shahed" dronu ile gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Rusya'nın sivilleri hedef alan saldırılarını kınayan Zelenskiy, "Orada hiçbir askeri hedef yoktu, olamazdı da. Rusya, Ukraynalıların evlerinde olduğu, çocuklarını uyuttukları saatlerde konut alanlarını hedef alıyor" ifadelerini kullandı. Ancak canilerin böyle eylemlerde bulunabileceğini söyleyen Zelenskiy, "Dünya karar vermekte tereddüt ederken, Ukrayna'da neredeyse her gece bir kabusa dönüşüyor ve bu canlara mal oluyor" dedi. Ortaklarına destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Ukrayna'nın güçlendirilmiş hava savunmasına ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve barış isteyen tüm ortaklarımızdan güçlü ve gerçek kararlar almalarını bekliyoruz. Rusya'yı durduracak tek şey güç ve yaptırımlardır" ifadelerini kullandı. - HARKOV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Harkov'a Drone Saldırısı: 47 Yaralı - Son Dakika

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