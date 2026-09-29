Hasan Fehmi Kinay, fon krizinde Diyanet, MEB ve YÖK\'e iş ve ahlak dersi çağrısı yaptı

AK Parti Kütahya önceki dönem milletvekili Hasan Fehmi Kinay, son dönemde gündeme gelen fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kinay, yaşanan sorunların yalnızca adli süreçlerle ele alınmaması gerektiğini belirterek, ekonomik sistemin yanı sıra ahlaki değerlerin de münazarasının gerektiğini ifade etti.

Sorunun adliye koridorlarına gelmeden önce çözülmesi gerektiğini dile getiren Kinay, "Sorun, ne yazık ki diploma eşliğinde veremediğimiz ahlaki davranış temelindedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'na çağrıda bulunan Kinay, üniversitelerde "iş ve ahlak" dersi okutulmasını önerdi. Kinay, "Lütfen üniversitelerde, en azından bir dönem, iş ve ahlak dersi okutun. Hangi bölüm olursa olsun bu ders okutulmalı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreçte vatandaşların yatırdıkları birikimlerin nasıl kaybedildiğini anlamaya çalıştığını belirten Kinay, ekonomik sistemin insanları para kazanma hırsına yöneltebildiğini savundu.

Kapitalist sistemin insanın rasyonel davranacağı varsayımı üzerine kurulduğunu ifade eden Kinay, bu yaklaşımın bazı durumlarda hukuki sınırların zorlanmasına ve kişilerin fırsatlardan yararlanmak amacıyla boşluk aramasına yol açabileceğini söyledi.

Kinay, yaşanan olayların yalnızca ekonomik ve hukuki boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bireylerin yaptıkları eylemlerin toplumsal ve vicdani sonuçlarını da dikkate alması gerektiğini ifade etti.

İslam dininin insanı vicdani muhasebeye çağırdığını dile getiren Kinay, bireysel zenginliğin toplumun hukukunu çiğneyerek elde edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kinay, açıklamasının sonunda ekonomik sistemin oluşturduğu fırsatçılığın ahlaki değerlerle dengelenmesi gerektiğini belirterek, "Kapitalist sistemin kamçıladığı fırsatçılığı ahlak potasında eritmediğimiz sürece ne yaparsanız yapın bireyleri sosyal ve ekonomik suçlardan alıkoyamazsınız" ifadelerini kullandı.