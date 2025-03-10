Hasan Hüseyin Tokuş'un Yeni Kitabı 'Her Telden Seçme Yazılar' Yayınlandı - Son Dakika
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Hasan Hüseyin Tokuş'un Yeni Kitabı 'Her Telden Seçme Yazılar' Yayınlandı

Hasan Hüseyin Tokuş\'un Yeni Kitabı \'Her Telden Seçme Yazılar\' Yayınlandı

Erzurumlu şair ve yazar Hasan Hüseyin Tokuş, üçüncü kitabı 'Her Telden Seçme Yazılar'ı Cinius Yayınları'ndan yayınladı. Eser, 30-35 yıllık yazıları, çeşitli yayınlarda yer alan notları içeriyor. Tokuş, okuyucuya geçmişe dair bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.

10.03.2025 11:21  Güncelleme: 11:22
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Erzurumlu Şair ve Yazar Hasan Hüseyin Tokuş'un "Her Telden Seçme Yazılar" ismini verdiği üçüncü kitabı Cinius Yayınları'ndan çıkarak edebiyat dünyasındaki yerini aldı.

Erzurumlu Şair ve Yazar Hasan Hüseyin Tokuş'un edebiyat dünyasına hediye ettiği yeni kitabı çıktı.

Tokuş'un "Her Telden Seçme Yazılar" eseri Cinius yayınları arasında yerini aldı. Daha önce "Kelamistan" ismini verdiği şiir ve "Bir Garip Öykü" isimli öykü kitabını çıkaran Tokuş, son olarak "Her Telden Seçme Yazılar" eserini de üçüncü kitap olarak edebiyat dünyasına hediye etti.

Son eseri hakkında bilgi veren Şair ve Yazar Hasan Hüseyin Tokuş, 'Her Telden Seçme Yazılar'ın 30-35 yıllık gazete, dergi ve internet medyasında yer alan yazılarının yanı sıra not olarak özel defterinde bulundurduğu güne ve gönlüne değen, güncelliğini de yitirmeyen, bugünden o günlere bakmamıza yardımcı olacak yazılardan ibaret olduğunu söyledi.

Şair ve Yazar Tokuş, "Gençlik yıllarımdan 30'lu yaşlarıma kadar programlı olmadan çok geniş bir yelpazede okumalar yaptım. Programlı ve seçici okumalarım bu yaştan sonra oldu ve hala devam ediyor. Benim için okumak bir hayat felsefesi. Muhakkak okumadığım ve bazı notlar almadığım bir günüm yok gibidir. İşte son kitabım da bu notlarımın ve çeşitli yayın organlarında yayımlanan eserlerden ibarettir." ifadelerini kullandı.

Tokuş, kitabının yayımlanmasında emeği geçen başta yayınevi ve çalışanları olmak üzere, ihva kardeş ve yakın arkadaşlarına, ailesinin tüm fertlerine ve üzerinde emeği olan büyüklerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

1961 Aziziye/Ilıca doğumlu olan Hasan Hüseyin Tokuş, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ile yine aynı üniversitenin iki yıllık eğitim veren ilahiyat bölümünü bitirdi. Uzun yıllar Aziziye Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı yapan ve memuriyette disiplini, iş ahlakı, devletine ve milletine olan bağlılığı ile bilinen Şair ve Yazar Hasan Hüseyin Tokuş, aynı belediyede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Şair ve Yazar Tokuş'un son eseri de daha öncekiler gibi kitap satışı yapan sitelerde yerini aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hasan Hüseyin Tokuş'un Yeni Kitabı 'Her Telden Seçme Yazılar' Yayınlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasan Hüseyin Tokuş'un Yeni Kitabı 'Her Telden Seçme Yazılar' Yayınlandı - Son Dakika
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