Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası istinafta onandı, Görele Meclisi başkan seçecek - Son Dakika
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Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası istinafta onandı, Görele Meclisi başkan seçecek

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Hasbi Dede\'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası istinafta onandı, Görele Meclisi başkan seçecek
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Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye çocuğa karşı cinsel taciz suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası istinafta onandı. Kesinleşen cezanın ardından boşalacak başkanlık için Görele Belediye Meclisi yeni başkanı seçecek.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye, Tuana Elif Gülüşan Torun'a yönelik cinsel taciz suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası istinafta onanarak kesinleşti. Gerekli resmi sürecin tamamlanmasının ardından Görele Belediye Meclisi, üyeleri arasından yeni belediye başkanını seçecek.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevden alınan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezası, istinaf incelemesinin ardından kesinleşti.

Dede, soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından şubat ayında İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Görele Belediye Meclisi, bunun üzerine o tarihte CHP'li olan Aysel Uzun'u başkan vekili seçmişti. Uzun, YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katıldı. Dede ise nisan ayında CHP'den ihraç edildi.

Kesinleşen mahkumiyetin ardından Dede'nin başkanlık sıfatının sona ermesine ilişkin işlemler gündeme gelecek. Başkanlık makamının boşalması halinde belediye meclisi yeniden sandık başına gidecek. Şubattaki seçimde başkan vekili belirleyen meclis, bu kez belediye başkanı seçecek.

Davanın mağduru 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun, yargılama devam ederken 28 Mart'ta Görele'de bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA
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