Haşim Şentürk, Aydıntepe Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Yerel

Yeniden Aydıntepe Belediye Başkanı seçilen Haşim Şentürk, bugün mazbatasını Bayburt Adliyesi'nde aldı.

Aydıntepe Belediye Başkanlığını ilk olarak 2014 yılında MHP adayı olarak kazanan Haşim Şentürk, 2019 yılında ikinci, 2024 yılında ise üçüncü kez kazandı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde yeniden güven tazeleyen ve MHP adayları arasında Bayburt'ta tek kazanan isim olan Başkan Şentürk, yeni görev dönemine başladı.

Şentürk, AK Parti'nin YSK'ya başvurusunun sonuçlanmasının ardından bugün Aydıntepe MHP İlçe Başkanı Eyüp Kardeş ve partililer ile Bayburt Adliyesi'nden mazbatasını aldı.

Başkan Şentürk, kendisine verilen destekten dolayı ilçe halkına teşekkür ederek açıklamalarda bulundu. Başkan Şentürk açıklamasında şu ifadeler yer verdi: "Sevgili hemşehrilerim, 31 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz yerel seçimleri sonrasında sizlerin teveccühü ile Aydıntepe Belediye Başkanı görevine yeniden seçilerek güven tazeledik ve bugün mazbatamızı teslim aldık.

İlk günden itibaren, büyük bir gayret ve özveri ile çalışan, bizlere desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Dürüstlük, samimiyet ve gayretle yürüdüğümüz bu yolda bundan sonraki süreçte de aynı şekilde yürümeye devam edeceğiz.

Sorumluluğumuzun ve yükümüzün ağırlığının farkındayız, bizler yeni bir imtihan sürecine girdik. Bu süreçte ayırmadan ve ayrışmadan tüm vatandaşlarımızın başkanı olacağız.

Ancak, şahsi menfaatleri ve çıkarları uğruna toplumda kaotik bir ortam oluşturmaya çalışanlara karşı bilmeniz gereken tutumumuz şudur: 'Bizim teslimiyetimiz yalnızca Cenab-ı Allah'adır'.

Ayrıca şunu da ifade etmek gerekir. Seçim, halkın iradesine güvenmek, inanmak ve sonuca saygı duymak, halkımıza saygı duymak demektir. Seçim sürecinin ardından, kırgınlıkları ve küskünlükleri bir kenara bırakarak ilçemiz için çalışmaya devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ayrışmayı değil bütünleşmeyi, farklılaşmayı değil kucaklaşmayı, kutuplaşmayı değil kaynaşmayı, hep birlikte sağlayalım.

Son olarak, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum."

Öte yandan Aydıntepe Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Haşim Şentürk 571 oy, AK Parti adayı Ahmet Aktaş 521, İyi Parti adayı Aziz Şimşek ise 468 oy almıştı. - BAYBURT