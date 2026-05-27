Hasköy\'de Bayram Sevinci

Muş'un Hasköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklar mahalle mahalle dolaşarak şeker topladı.

Bayramın en renkli görüntülerine sahne olan ilçede çocuklar, kapılarını çaldıkları vatandaşların bayramını kutlayıp şeker ve harçlık aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara çıkan çocuklar, geleneksel bayram kültürünü yaşatırken mahalle sakinleri de çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. İlçede oluşan bayram atmosferi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Mahalle sakinlerinden Zehra Bahadır, çocukların bayram sevincinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Çocuklar kapımızı çalıp bayramımızı kutlayınca biz de eski bayramları hatırlıyoruz. Şeker dağıtmak bizim için ayrı bir mutluluk oluyor. Bu geleneğin sürmesini istiyoruz" dedi.

İlçede yıllardır sürdürülen bayram geleneği, çocukların neşesiyle bu yıl da devam etti. - MUŞ