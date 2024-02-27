Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, muhtarlarla bir araya geldi

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, muhtarlarla bir araya geldi

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, muhtarlarla bir araya gelerek değerlendirmelerde ve planlamalarda bulundu. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Karataş, muhtarların sorunlarını dinledi ve geleceğe yönelik planlarını anlattı.

27.02.2024 09:22  Güncelleme: 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Karataş, muhtarlarla bir araya gelerek değerlendirmelerde ve planlamalarda bulundu.

Depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Karataş, geçen beş yıllık süreci değerlendirme ve gelecek beş yılın planlaması üzerine toplantı düzenledi. Toplantıda; muhtarların sorunlarını dinleyen Başkan Karataş, geleceğe yönelik planları anlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

Mehmet Karataş, Karataş, Hassa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:51:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement