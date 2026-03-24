Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hassa'ya atıksu arıtma tesisi inşa ediyor - Son Dakika
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hassa'ya atıksu arıtma tesisi inşa ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hassa\'ya atıksu arıtma tesisi inşa ediyor
24.03.2026 09:47  Güncelleme: 09:48
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hassa Aktepe Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Hatları Yapım İşi projesinde yüzde 68 fiziksel ilerleme kaydetti. Proje, çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla atık suların sağlıklı bir şekilde toplanmasını ve arıtılmasını hedefliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, "Hassa Aktepe Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Hatları Yapım İşi" projesinde çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), çevre ve insan sağlığını tehdit eden altyapı sorunlarını kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmaya yönelik projelerine il genelinde devam ediyor. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından Hassa'da uzun yıllardır atık suların arıtılmadan dereye deşarj edilmesi nedeniyle hem halk sağlığı hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından oluşan riskleri ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilen "Hassa Aktepe Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Hatları Yapım İşi" projesinde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İlçe genelinde atık suyun sağlıklı şekilde toplanması ve arıtma tesisine iletilmesi amacıyla Toplam 453 milyon 702 bin TL yatırım bedeli ile çalışmaları devam eden projede yüzde 68 oranında fiziki ilerleme kaydedildi.

2057 yılı nüfus projeksiyonuna göre 50 bin kişiye hizmet verecek şekilde tasarlanana tesis, günlük 3.300 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olacak ve modern biyolojik arıtma sistemiyle çevre standartlarına uygun şekilde faaliyet gösterecek.

73 kilometre uzunluğunda atık su hattı ile 3 bin 800 adet parsel bacası imalatının gerçekleştirileceği tesisin tamamlanmasıyla birlikte Hassa genelinde atık suyun kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının önüne geçilecek.

Tesiste arıtılan atık suların, tarımsal sulamada kullanılmak üzere bölgeye yeniden kazandırılması, bu sayede hem su kaynaklarının verimli kullanılması hem de çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sunulması hedefleniyor.

HATSU yetkilileri, çevreyi koruyan ve insan sağlığını ön planda tutan altyapı projelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - HATAY

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hassa'ya atıksu arıtma tesisi inşa ediyor - Son Dakika

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
Kremlin’i kızdıran İran iddiası Kesin bir dille yalanladılar Kremlin'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar
Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
09:36
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü Basın açıklaması sırasında füze düştü
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:41
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına ’’ülkeyi derhal terk edin’’ çağrısı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hassa'ya atıksu arıtma tesisi inşa ediyor - Son Dakika
