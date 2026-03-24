Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hassa\'ya atıksu arıtma tesisi inşa ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, "Hassa Aktepe Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Hatları Yapım İşi" projesinde çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), çevre ve insan sağlığını tehdit eden altyapı sorunlarını kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmaya yönelik projelerine il genelinde devam ediyor. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından Hassa'da uzun yıllardır atık suların arıtılmadan dereye deşarj edilmesi nedeniyle hem halk sağlığı hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından oluşan riskleri ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilen "Hassa Aktepe Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Hatları Yapım İşi" projesinde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İlçe genelinde atık suyun sağlıklı şekilde toplanması ve arıtma tesisine iletilmesi amacıyla Toplam 453 milyon 702 bin TL yatırım bedeli ile çalışmaları devam eden projede yüzde 68 oranında fiziki ilerleme kaydedildi.

2057 yılı nüfus projeksiyonuna göre 50 bin kişiye hizmet verecek şekilde tasarlanana tesis, günlük 3.300 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olacak ve modern biyolojik arıtma sistemiyle çevre standartlarına uygun şekilde faaliyet gösterecek.

73 kilometre uzunluğunda atık su hattı ile 3 bin 800 adet parsel bacası imalatının gerçekleştirileceği tesisin tamamlanmasıyla birlikte Hassa genelinde atık suyun kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının önüne geçilecek.

Tesiste arıtılan atık suların, tarımsal sulamada kullanılmak üzere bölgeye yeniden kazandırılması, bu sayede hem su kaynaklarının verimli kullanılması hem de çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sunulması hedefleniyor.

HATSU yetkilileri, çevreyi koruyan ve insan sağlığını ön planda tutan altyapı projelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - HATAY